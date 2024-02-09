Оскандалившийся после "голой вечеринки" Киркоров вернётся на телеэкраны

Как выяснил телеграм-канал, компанию поп-королю в жюри составят всё те же лица: Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез, а приглашённым гостем в первом выпуске станет Дима Билан. Кстати, во время съёмок Киркоров не стеснялся шутить про "голую вечеринку", одному из участников он сказал, что тот "зашёл в ту дверь", и признался, что прошлый год стал для него неудачным. Кроме того, артист решил сменить стиль: он явился в костюме с галстуком и подчеркнул, что все стразы остались в прошлом.