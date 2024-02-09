Оскандалившийся после "голой вечеринки" Киркоров вернётся на телеэкраны
SHOT: Киркоров вернётся в жюри шоу "Маска" после "голой вечеринки"
Российский певец Филипп Киркоров вернётся на телеэкраны после скандала с "голой" вечеринкой", которую закатила блогерша Настя Ивлеева. Как сообщает SHOT, артист снова появится в жюри в новом (пятом) сезоне шоу "Маска" на телеканале НТВ. Премьера состоится 18 февраля.
Как выяснил телеграм-канал, компанию поп-королю в жюри составят всё те же лица: Валерия, Регина Тодоренко и Тимур Родригез, а приглашённым гостем в первом выпуске станет Дима Билан. Кстати, во время съёмок Киркоров не стеснялся шутить про "голую вечеринку", одному из участников он сказал, что тот "зашёл в ту дверь", и признался, что прошлый год стал для него неудачным. Кроме того, артист решил сменить стиль: он явился в костюме с галстуком и подчеркнул, что все стразы остались в прошлом.
Напомним, после скандального мероприятия Киркоров заявил, что посетил тусовку только из-за того, что обещал Ивлеевой бартер. Позже общественники призвали лишить исполнителя звания народного артиста. Кроме того, были удалены сцены с Киркоровым из фильма "Иван Васильевич меняет всё", а также его убрали с афиши "Золотого граммофона". А 22 января стало известно, что суд взыскал с поп-короля почти восемь миллионов рублей задолженности по налогам.
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