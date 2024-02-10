Российские ракетоносцы Ту-95 и истребители Су-30 семь часов летали у берегов Аляски

Два российских стратегических самолёта-ракетоносца Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральной акваторией Берингова моря вдоль западных берегов Аляски. Об этом проинформировали в Минобороны России.

Российские ракетоносцы Ту-95МС совершили плановый полёт над нейтральными водами Берингова моря вдоль западного побережья Аляски. Видео © t.me / Минобороны России

"Два стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России выполнили плановый полёт в воздушном пространстве над нейтральными водами Берингова моря, вблизи западного побережья Аляски. Продолжительность полёта составила более 7 часов", — сказано в публикации ведомства.

В министерстве добавили, что ракетоносцы сопровождались истребителями Су-30СМ. Весь полёт был осуществлён в строгом соответствии с международным регламентом использования воздушного пространства.