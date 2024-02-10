Похищения, пытки, убийства: Бывшие пленники раскрыли зверства нацбата "Айдар"*

По меньшей мере 100 мирных жителей Старобельского и Новоайдарского районов на Донбассе были похищены боевиками националистического батальона "Айдар"* с 2014 года. Об этом рассказала сотрудница силовых структур ЛНР в беседе с РИА "Новости".

"К нам попали уголовные дела, возбуждённые против националистического батальона "Айдар"*. В этих томах ["айдаровцы"*] обвиняются в насильственном удержании и похищении людей, за которых они требовали выкуп у близких родственников <...> Мы уже насчитали более 100 [похищенных] ", — сообщила собеседница агентства.

В показанных сотрудницей силовых ведомств ЛНР документах говорится, что националисты похищали людей большого и среднего достатка. Уголовные дела содержат подробные детали этих преступлений. Помимо похищений в материалах речь идёт преимущественно о создании бандформирований, разбоях, нападениях, покушениях на убийства и краже оружия.

"Похищали людей, держали в подвалах, выкупы [вымогали], избивали, машины забирали. Да, они всё, что хотели, то и делали с людьми", — вспомнил один из пострадавших от рук "Айдара"* людей.

Другой местный житель вспомнил как его ограбили и похитили националисты. По его словам, к нему в дом пришли люди с оружием, заставили его встать на колени и связали руки за спиной. Потом тоже самое они проделали с супругой мужчины, которая лежала в постели. Их сын начал кричать, тогда боевики схватили его и вытащили в зал. После этого они начали допытываться где в доме спрятаны деньги, угрожая выколоть глаза, если никто не признается.

Сотрудники силовых ведомств уточнили, что некоторые из указанных в материалах уголовных дел пострадавших уже убиты. При этом многие из тех, кто стали свидетелями и даже лично подвергались жесткости националистов, боятся давать показания против "Айдара"*, хотя Старобельский и Новоайдарский районы находятся под контролем ЛНР с 2022 года.

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