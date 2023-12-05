Российский суд отправил в колонию-поселение повариху из "Айдара"*
Суд в Ростове-на-Дону приговорил к пяти годам бывшего повара из батальона "Айдар"*
Бывшего повара националистического батальона "Айдар"*, гражданку Украины Наталью Придатченко приговорили к пяти годам колонии-поселения. Такой приговор озвучил во вторник, 5 декабря, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. Женщина признана виновной по части 2 статьи 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе". По версии следствия, она добровольно заключила контракт с Министерством обороны Украины ещё в январе 2020 года.
"Придатченко признана виновной, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок пять лет в колонии-поселении", — следует из материалов суда.
Ранее Лайф писал, что российский суд приговорил морпеха ВСУ к 24 годам за приказ расстрелять мариупольца. 32-летний осуждённый проходил службу в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ. А боевика группировки "Азов"* Артура Ниверчука приговорили к пожизненному лишению свободы за убийство пяти человек, в том числе ребёнка, в Мариуполе. Кроме того, сообщалось, что в Ростове-на-Дону суд приговорил сержанта ВСУ к 19 годам колонии. Боевику не понравилось, как мужчина произнес слово "паляниця", и он расстрелял несчастного из автомата. Однако обвиняемый не согласился с вердиктом и попытался его обжаловать.
* Запрещённая в России террористическая организация.
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