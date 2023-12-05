Российский суд отправил в колонию-поселение повариху из "Айдара"*

Бывшего повара националистического батальона "Айдар"*, гражданку Украины Наталью Придатченко приговорили к пяти годам колонии-поселения. Такой приговор озвучил во вторник, 5 декабря, Южный окружной военный суд Ростова-на-Дону. Женщина признана виновной по части 2 статьи 205.4 УК РФ "Участие в террористическом сообществе". По версии следствия, она добровольно заключила контракт с Министерством обороны Украины ещё в январе 2020 года.