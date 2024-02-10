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Гидрометцентр предупредил о "суперморозных" выходных в Москве

Вильфанд предупредил о "суперморозных" выходных в Москве 10–11 февраля

10 февраля, 08:46
Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Обложка © ТАСС / Валерий Шарифулин

Москву ожидают настоящие северные морозы в наступившие выходные, температура может опуститься до отметки минус 25 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

"Завтра и послезавтра суперморозные дни. Температуры совершенно январские, но не московские, а гораздо более северных регионов. Антициклональный режим погоды. В субботу ожидается холодный юго-восточный ветер, но он будет очень слабым, почти штилевым и будет красивая солнечная, но морозная погода со сверкающим снегом", — поделился он.

В ночь на субботу, 10 февраля, в столице фиксировалась температура минус 22–24 градусов, по области — до минус 27. В дневные часы москвичей ждёт небольшое потепление: 11–13 градусов ниже нуля, что почти на 10 градусов ниже нормы.

Вильфанд предупредил, что и воскресенье, 11 февраля, тоже выдастся холодным. В Москве столбик термометра опустится ночью до минус 20 градусов, а по региону — до 23. Днём вновь станет теплее: 7–9 градусов ниже нуля, а также регион накроют осадки. Во второй половине воскресенья снегопад усилится, но сильного ветра не ожидается.

"Противоречивый характер": Москвичей предупредили о внезапной и капризной весне
"Противоречивый характер": Москвичей предупредили о внезапной и капризной весне

Ранее Вильфанд "отчитал" москвичей за наивность и призвал не ждать весны до апреля. Так он прокомментировал наступившее кратковременное потепление в столице в начале февраля этого года.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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