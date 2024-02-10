Названа дата прощания с загадочно погибшим президентом Федерации карате Петербурга
Прощание с президентом Федерации карате Петербурга Коневым состоится 11 февраля
Президент Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталий Конев. Обложка © T.me / kfis_spb
Загадочно погибшего резидента Спортивной федерации карате Санкт-Петербурга Виталия Конева проводят в последний путь завтра, 11 февраля. Об этом сообщил стрелковый клуб "Невский", где погибший был тренером по стрельбе.
"Завтра, 11 февраля, прощаемся с безвременно ушедшим Виталием Николаевичем Коневым. Отпевание состоится в 13:00 в храме Святителя Николая Чудотворца на Долгоозерной улице, 2. Церемония прощания на Аллее героев на Кладбище памяти жертв девятого января... начнётся ориентировочно в 15 часов", — сказано в сообщении клуба в телеграм-канале.
Напомним, 8 февраля в Курортном районе Санкт-Петербурга нашли тело 57-летнего президента Федерации карате Северной столицы Виталия Конева. Оно находилось на территории стрелкового клуба "Невский". По факту трагедии завели дело об убийстве.