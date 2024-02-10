Лепс выиграл суд против Эмина и заработал 8 тысяч рублей

Певец Григорий Лепс отсудил у музыканта Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за убыточный ресторан "Рюмка водки" в центре Москвы. Об этом пишет Mash.

Заведение с названием одноимённого хита артист открыл в 2017 году, подрядчиком стало АО "Крокус интернэшнл", которое принадлежит Агаларову и его семье. Несколько лет "Рюмка водки" приносила хорошие доходы, но в 2021 году ресторан закрыли из-за убытков. Лепс решил частично их возместить и через своё ООО "Хлебосольное подворье" подал в суд на подрядчика.

Певец требовал вернуть 177 тысяч рублей задолженности по договору. Однако по решению суда он может рассчитывать только на неустойку в размере 8442,58 рубля, а также 6319 рублей госпошлины.