Лепс выиграл суд против Эмина и заработал 8 тысяч рублей
Mash: Лепс отсудил у Агаларова 8 тысяч рублей за убыточный ресторан "Рюмка водки"
Григорий Лепс и Эмин Агаларов. Обложка © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Певец Григорий Лепс отсудил у музыканта Эмина Агаларова 8 тысяч рублей за убыточный ресторан "Рюмка водки" в центре Москвы. Об этом пишет Mash.
Заведение с названием одноимённого хита артист открыл в 2017 году, подрядчиком стало АО "Крокус интернэшнл", которое принадлежит Агаларову и его семье. Несколько лет "Рюмка водки" приносила хорошие доходы, но в 2021 году ресторан закрыли из-за убытков. Лепс решил частично их возместить и через своё ООО "Хлебосольное подворье" подал в суд на подрядчика.
Певец требовал вернуть 177 тысяч рублей задолженности по договору. Однако по решению суда он может рассчитывать только на неустойку в размере 8442,58 рубля, а также 6319 рублей госпошлины.
А ранее Сергей Жуков засудил иркутский бар из-за названия "Руки вверх". Артист послал на площадку своих представителей, которые насчитали пять вывесок, отсылающих к поп-группе. Ущерб от каждой таблички оценили в 200 тысяч рублей и пошли в областной арбитражный суд, который в полном объёме удовлетворил иск артиста.