Трёх раненых мужчин вывезли из-под обстрела ВСУ в Белгородской области

ВСУ обстреляли окраину хутора Понуры Грайворонского района Белгородской области, в результате трое мужчин получили осколочные ранения. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилёта снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона в своём телеграм-канале.