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10 февраля, 09:36

Трёх раненых мужчин вывезли из-под обстрела ВСУ в Белгородской области

Три человека ранены при обстреле ВСУ хутора Понуры в Белгородской области

ВСУ обстреляли окраину хутора Понуры Грайворонского района Белгородской области, в результате трое мужчин получили осколочные ранения. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилёта снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу №  2 города Белгорода", — написал глава региона в своём телеграм-канале.

ВСУ ночью атаковали дронами два НПЗ в Краснодарском крае, узнал Life.ru
ВСУ ночью атаковали дронами два НПЗ в Краснодарском крае, узнал Life.ru

А в ночь на 9 февраля украинский беспилотник попытался атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. БПЛА уничтожили, пострадавших нет. Огонь оперативно потушили.

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ТАСС / Александр Полегенько

Андрей Бражников
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