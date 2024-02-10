Трёх раненых мужчин вывезли из-под обстрела ВСУ в Белгородской области
Три человека ранены при обстреле ВСУ хутора Понуры в Белгородской области
ВСУ обстреляли окраину хутора Понуры Грайворонского района Белгородской области, в результате трое мужчин получили осколочные ранения. Об этом проинформировал губернатор региона Вячеслав Гладков.
"Окраина хутора Понуры Грайворонского городского округа попала под обстрел ВСУ. В результате прилёта снаряда есть трое пострадавших рабочих. У мужчин осколочные ранения различных частей тела. Бригадой скорой медицинской помощи они доставляются в городскую больницу № 2 города Белгорода", — написал глава региона в своём телеграм-канале.
А в ночь на 9 февраля украинский беспилотник попытался атаковать Ильский НПЗ в Краснодарском крае. БПЛА уничтожили, пострадавших нет. Огонь оперативно потушили.
ТАСС / Александр Полегенько