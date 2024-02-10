Запад не позволяет Украине решить конфликт с Россией путём мирных переговоров, продолжая поставлять оружие Незалежной. Об этом заявил Андрей Буравов — генконсул Российской Федерации в Стамбуле, ставшем площадкой для переговорного процесса Москвы и Киева в 2022 году.

"Российская сторона, как известно, никогда не отказывалась от переговоров. Это именно президент Украины узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством, а его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, всё более смертоносные виды вооружения", — приводит его слова РИА "Новости".

Буравов добавил, что Запад полностью контролирует киевский режим и намерен использовать его, чтобы нанести России "стратегическое поражение". Однако этим планам не суждено сбыться, что наглядно демонстрируется на поле боя. Задачи специальной военной операции будут выполнены в любом случае, подчеркнул дипломат. По его словам, вопрос заключается лишь в том, какие методы для этого будут использованы и насколько Украина и Запад будут готовы договариваться с учётом реального положения дел и законных интересов нашей страны.