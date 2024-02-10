Генконсул в Стамбуле назвал главное препятствие на пути переговоров РФ и Украины
Генконсул Буравов: Запад мешает Украине на пути переговоров с Россией
Запад не позволяет Украине решить конфликт с Россией путём мирных переговоров, продолжая поставлять оружие Незалежной. Об этом заявил Андрей Буравов — генконсул Российской Федерации в Стамбуле, ставшем площадкой для переговорного процесса Москвы и Киева в 2022 году.
"Российская сторона, как известно, никогда не отказывалась от переговоров. Это именно президент Украины узаконил отказ от какого-либо диалога с российским руководством, а его западные покровители всячески мешают движению в этом направлении, отговаривая от диалога и поставляя новые, всё более смертоносные виды вооружения", — приводит его слова РИА "Новости".
Буравов добавил, что Запад полностью контролирует киевский режим и намерен использовать его, чтобы нанести России "стратегическое поражение". Однако этим планам не суждено сбыться, что наглядно демонстрируется на поле боя. Задачи специальной военной операции будут выполнены в любом случае, подчеркнул дипломат. По его словам, вопрос заключается лишь в том, какие методы для этого будут использованы и насколько Украина и Запад будут готовы договариваться с учётом реального положения дел и законных интересов нашей страны.
Ранее схожее мнение выразил политолог, заявивший, что на готовности Киева к переговорам сказывается в первую очередь не количество оставшегося у ВСУ оружия, а позиция Вашингтона на этот счёт. Он напомнил, что в 2022 году Незалежная была нацелена заключить мирный договор, однако потом её одёрнули из-за океана и проект соглашения был попросту выброшен украинской стороной.
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