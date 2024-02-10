Пресс-секретарь Киркорова отрицает блокировку его счетов в трёх банках
Пресс-секретарь Киркорова опровергла слухи о блокировке его счетов в трёх банках
Филипп Киркоров. Обложка © ТАСС / Софья Сандурская
Банковские счета певца Филиппа Киркорова не заблокированы. Информация журналистов не соответствует действительности, утверждает пресс-секретарь поп-короля Екатерина Успенская.
"Это неправда. Счета не заблокированы", — сообщила она в беседе с РИА "Новости".
По сведениям SHOT, у певца нашли задолженность 47 043,91 рубля из-за неуплаты страховых взносов. Из-за этого счета Филиппа Киркорова в трёх разных банках оказались заблокированы по решению ФНС.