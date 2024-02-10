Пресс-секретарь Киркорова отрицает блокировку его счетов в трёх банках

Банковские счета певца Филиппа Киркорова не заблокированы. Информация журналистов не соответствует действительности, утверждает пресс-секретарь поп-короля Екатерина Успенская.

"Это неправда. Счета не заблокированы", — сообщила она в беседе с РИА "Новости".