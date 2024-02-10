Прилетевший из Баку мужчина умер в аэропорту Шереметьево
Mash: Пассажир рейса Баку – Москва умер в Шереметьево из-за оторвавшегося тромба
В аэропорту Шереметьево скончался пассажир рейса Баку – Москва. По данным Mash, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.
Борт Су-1857 прибыл в российскую столицу из Баку вечером шестого февраля. Во время захода на посадку самочувствие пассажира по имени Юрий резко ухудшилось — он стал задыхаться и лишился чувств. К сожалению, прибывшая на стоянку бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.
Предварительно, он скончался из-за тромбоэмболии лёгочной артерии. Врачи предполагают, что резкий перепад давления при посадке мог привести к тому, что у пассажира оторвался тромб.
Ранее Life.ru писал о странном случае гибели неизвестного мужчины, который произошёл в международном аэропорту Солт-Лейк-Сити. Он незаконным образом проник на взлётно-посадочную полосу воздушной гавани и спрятался в заглушённом двигателе одного из находившихся на стоянке самолётов. Именно там его лежащим без сознания и нашли спасатели. Они попытались реанимировать мужчину, но усилия оказались безрезультатны.
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