Прилетевший из Баку мужчина умер в аэропорту Шереметьево

В аэропорту Шереметьево скончался пассажир рейса Баку – Москва. По данным Mash, причиной смерти стал оторвавшийся тромб.

Борт Су-1857 прибыл в российскую столицу из Баку вечером шестого февраля. Во время захода на посадку самочувствие пассажира по имени Юрий резко ухудшилось — он стал задыхаться и лишился чувств. К сожалению, прибывшая на стоянку бригада скорой помощи констатировала смерть мужчины.

Предварительно, он скончался из-за тромбоэмболии лёгочной артерии. Врачи предполагают, что резкий перепад давления при посадке мог привести к тому, что у пассажира оторвался тромб.