Попавшая в ДТП жена блогера Лещёва умерла от разрыва сердца, печени и селезёнки
Жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещёва Виктория, погибшая в ДТП. Обложка © Instagram (cоцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / kiss5657
Жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещёва Виктория, погибшая в ДТП на Серовском тракте, умерла в результате сочетанных травм головы и туловища. Об этом пишет портал "E1.ru" со ссылкой на Александра, получившего от следователя результаты судмедэкспертизы.
"Моя девочка умерла мгновенно. Удар головой был несовместимый с жизнью, кровоизлияние, разрыв сердца и лёгких, других органов. Она погибла от сильного удара. Как спала, так и не пришла в сознание", — рассказал блогер.
С результатами заключения блогера ознакомил следователь, а в скором времени будут готовы итоги технической экспертизы. После этого станет ясно, кто виноват в страшной аварии, которая унесла жизни трёх человек.
Напомним, 15 ноября 2023 года уральский блогер Александр Лещёв сообщил, что потерял супругу Викторию в ДТП на Серовском тракте под Верхней Пышмой. Водитель автобуса, в котором ехала девушка, пошёл на обгон и врезался в грузовик. Причём ехать на общественном транспорте попросил её сам Александр. Он уговорил Викторию пересесть на более безопасный, по его мнению, вид транспорта, однако случилось то, чего никто не ожидал. Позднее перевозчик предложил Лещёву выплачивать по 20 тысяч рублей ежемесячно на содержание ребёнка. Мужчину эта сумма не устроила, и он пригрозил тому серьёзными проблемами.