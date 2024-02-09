Попавшая в ДТП жена блогера Лещёва умерла от разрыва сердца, печени и селезёнки

Жена блогера из Краснотурьинска Александра Лещёва Виктория, погибшая в ДТП на Серовском тракте, умерла в результате сочетанных травм головы и туловища. Об этом пишет портал "E1.ru" со ссылкой на Александра, получившего от следователя результаты судмедэкспертизы.

"Моя девочка умерла мгновенно. Удар головой был несовместимый с жизнью, кровоизлияние, разрыв сердца и лёгких, других органов. Она погибла от сильного удара. Как спала, так и не пришла в сознание", — рассказал блогер.

С результатами заключения блогера ознакомил следователь, а в скором времени будут готовы итоги технической экспертизы. После этого станет ясно, кто виноват в страшной аварии, которая унесла жизни трёх человек.