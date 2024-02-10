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10 февраля, 11:25

Умерла служанка Леопольдина из "Дикой Розы"

Умерла мексиканская актриса Рената Флорес, сыгравшая в сериале "Дикая Роза"

Мексиканская актриса Рената Флорес. Обложка © Youtube / El Universal

Мексиканская актриса Рената Флорес. Обложка © Youtube / El Universal

Ушла из жизни мексиканская актриса Рената Флорес, известная в России по роли служанки Леопольдины в культовом сериале "Дикая Роза". Звезде было 74 года, пишет Financiero.

В теленовелле актриса появилась в 1987 году. Это роль стала пиком её карьеры, прославив её не только в Мексике, но и в других странах. Но на счету Флорес множество и других работ, в том числе в лентах "Рина", "Свеча", "Да, любовь моя", "Американская карусель", "Моя дорогая Исабель", "Розалинда", "Личико ангела", "Лола, давай", "Торжество любви".

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Звезда мексиканских сериалов "Просто Мария" и "Дикая Роза" умер от страшной болезни

А ранее стало известно о смерти 27-летнего актёра "Электротеатра" Кирилла Турутина. На экране артист дебютировал в 2021 году, сыграв в эпизоде сериала "Вертинский". Кроме того, он снялся в проектах "Детдомовка" и "Седьмая симфония".

Андрей Бражников
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