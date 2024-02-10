Умерла служанка Леопольдина из "Дикой Розы"

В теленовелле актриса появилась в 1987 году. Это роль стала пиком её карьеры, прославив её не только в Мексике, но и в других странах. Но на счету Флорес множество и других работ, в том числе в лентах "Рина", "Свеча", "Да, любовь моя", "Американская карусель", "Моя дорогая Исабель", "Розалинда", "Личико ангела", "Лола, давай", "Торжество любви".