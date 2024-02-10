Подорожание жилья в Анталье привело к оттоку россиян из Турции

Россияне массово мигрируют из турецкой провинции Анталья в другие страны из-за подорожавшего жилья. Только за минувший год количество иностранцев на самом популярном курорте Турции снизилось почти на полсотню тысяч человек. Об этом сообщает издание Posta.

"Рост цен на жильё в Анталье в долларовом эквиваленте также затронул иммигрантов из России и Украины в 2023 году. <...> Россияне начали мигрировать в другие страны из-за непродления срока действия вида на жительство. За последний год численность иностранного населения, постоянно проживающего в Анталье, сократилась на 40 тысяч человек", — говорится в публикации.

Авторы материала отмечают, что Анталья является излюбленным местом отдыха для жителей СНГ и, в особенности, россиян. Так, местные власти уже приняли меры, чтобы остановить рост цен на жильё в провинции, в частности, было закрыто десять кварталов для иностранных граждан с ВНЖ, а в других районах российским гражданам перестали продлевать виды на жительство, что и привело к масштабной миграции из страны.

Как утверждает газета, количество постоянно проживающих в Анталье иностранцев увеличилось с 94 тысяч человек в 2020 году до почти 137 тысяч в 2021-м и приблизительно 172,5 тысячи в 2022-м. Таким образом, иностранное население удвоилось в немалой степени благодаря миграции из России и Украины, что и стало причиной колоссального роста цен на жильё в регионе.

Официальные власти Турции утверждают, что с января 2023 года по январь 2024 года из страны уехали свыше 54 тысяч российских граждан с видом на жительство, а общее число иностранцев, законно живущих на турецкой территории с ВНЖ, уменьшилось за этот срок на 250 тысяч человек. К слову, россияне, лидировавшие в начале 2023 года в списке иностранцев с видом на жительство в стране, к началу 2024-го уступили позицию гражданам Туркмении.