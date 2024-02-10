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10 февраля, 12:15

МО РФ: ВСУ пытались атаковать гражданские транспортные суда в Чёрном море

ВСУ накануне пытались атаковать российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Чёрного моря, используя полупогружные безэкипажные катера. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

"Вечером 9 февраля 2024 года киевский режим осуществил попытку террористической атаки на российские гражданские транспортные суда в юго-западном районе Чёрного моря с применением полупогружных безэкипажных катеров", — говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

В МО уточнили, что в результате атаки суда и корабли ВМФ России повреждений не получили. Для отражения удара были задействованы патрульные корабли и авиация. Один безэкипажный катер был уничтожен огнём из артиллерийских установок, остальные — поражены средствами радиоэлектронной борьбы.

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Напомним, вчера Life.ru сообщал, что украинский безэкипажный катер был уничтожен в акватории Чёрного моря. Судно было перехвачено на пути к Крыму. Цель ликвидировали из штатного вооружения патрульного катера Черноморского флота.

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ТАСС / Дмитрий Феоктистов

Александра Мышляева
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