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ВСУ потеряли более 245 бойцов и РСЗО HIMARS на Херсонском направлении

10 февраля, 12:26
ВСУ лишились до 245 военных на Херсонском направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

ВСУ лишились до 245 военных на Херсонском направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинская армия за неделю лишилась более 245 солдат и боевой машины РСЗО HIMARS под ударами российской артиллерии на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, 7 лодок, 6 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS", уточнили в ведомстве.

Российская армия нанесла удары по 35-й, 37-й бригадам морской пехоты, 121-й, 124-й бригадам теробороны, 23-й бригаде Нацгвардии Украины вблизи Тягинки, Михайловки, Ивановки, Токаревки, Золотой Балки, Антоновки и города Станислав Херсонской области.

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Также сообщалось, что на правом берегу Днепра десантники ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и бронетехнику ВСУ. Удар был нанесён из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" подразделениями артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки "Днепр".

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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