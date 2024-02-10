ВСУ потеряли более 245 бойцов и РСЗО HIMARS на Херсонском направлении 10 февраля, 12:26 ВСУ лишились до 245 военных на Херсонском направлении. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Украинская армия за неделю лишилась более 245 солдат и боевой машины РСЗО HIMARS под ударами российской артиллерии на Херсонском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 25 автомобилей, 7 лодок, 6 орудий полевой артиллерии и боевая машина РСЗО HIMARS", — уточнили в ведомстве.

Российская армия нанесла удары по 35-й, 37-й бригадам морской пехоты, 121-й, 124-й бригадам теробороны, 23-й бригаде Нацгвардии Украины вблизи Тягинки, Михайловки, Ивановки, Токаревки, Золотой Балки, Антоновки и города Станислав Херсонской области.

Также сообщалось, что на правом берегу Днепра десантники ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и бронетехнику ВСУ. Удар был нанесён из 152-мм гаубиц 2А36 "Гиацинт-Б" подразделениями артиллерийского соединения ВДВ из состава группировки "Днепр".

Авторы Татьяна Миссуми