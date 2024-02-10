Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в областном центре и пригороде. Он призвал земляков спуститься в укрытия.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", — призывает глава региона.