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10 февраля, 12:27

Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде

Ракетная опасность объявлена в Белгороде и Белгородском районе

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о запуске сирены ракетной опасности в областном центре и пригороде. Он призвал земляков спуститься в укрытия.

"В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома — не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице — спуститесь в укрытие или иное безопасное место", призывает глава региона.

Других подробностей он раскрывать не стал, но всего несколькими часами ранее ВСУ обстреляли окраину хутора Понуры Грайворонского района Белгородской области. В результате трое мужчин получили осколочные ранения и были доставлены в больницу.

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ТАСС / Николай Гынгазов

Андрей Бражников
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