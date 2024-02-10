Том Круз может сняться в последнем фильме Квентина Тарантино

Голливудский актёр Том Круз хочет присоединиться к касту последнего фильма режиссёра и сценариста Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом сообщает журналист Джефф Снайдер на сайте The InSneider.

Сейчас Круз ведёт переговоры со студией, чтобы сыграть в "Кинокритике" Тарантино. По словам журналиста, актёр готов внести изменения в свой рабочий график, чтобы получить роль второго плана в картине.