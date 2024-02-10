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10 февраля, 12:51

Том Круз может сняться в последнем фильме Квентина Тарантино

Том Круз. Обложка © Getty Images / WireImage / Mike Coppola

Том Круз. Обложка © Getty Images / WireImage / Mike Coppola

Голливудский актёр Том Круз хочет присоединиться к касту последнего фильма режиссёра и сценариста Квентина Тарантино "Кинокритик". Об этом сообщает журналист Джефф Снайдер на сайте The InSneider.

Сейчас Круз ведёт переговоры со студией, чтобы сыграть в "Кинокритике" Тарантино. По словам журналиста, актёр готов внести изменения в свой рабочий график, чтобы получить роль второго плана в картине.

Квентин Тарантино официально заявил, что "Кинокритик" станет его последним фильмом
Квентин Тарантино официально заявил, что "Кинокритик" станет его последним фильмом

Ранее Том Круз закрутил роман с 36-летней россиянкой. Избранницей актёра стала дочь экс-депутата Госдумы Рината Хайрова Эльсина.

Владимир Озеров
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