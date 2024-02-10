Россия ответила Киеву и расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве

Россия расторгла договор аренды с украинским посольством в Москве в ответ на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Документы заключались между городом, в данном случае мэрией, и украинской стороной. Договор расторгнут", — говорится в сообщении.