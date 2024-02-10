Россия ответила Киеву и расторгла договор аренды с посольством Украины в Москве
Россия расторгла договор аренды с украинским посольством в Москве в ответ на решение Киевского горсовета от 2023 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
"Документы заключались между городом, в данном случае мэрией, и украинской стороной. Договор расторгнут", — говорится в сообщении.
Напомним, в апреле 2023 года Городской совет Киева разорвал договор об аренде земельного участка на Воздухофлотском проспекте, где находилось здание Посольства России. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщал, что местные власти также призвали Правительство Незалежной конфисковать здание дипрезиденции.
ТАСС / Артем Геодакян