Премьеру долгожданного спектакля о Мейерхольде сорвало падение 79-летнего артиста на сцене
В Петербурге отменили премьеру "Мейерхольд. Чужой театр" из-за падения Лисецкого
Владимир Лисецкий. Фото © Александринский театр
В Петербурге пришлось прекратить долгожданный показ премьеры спектакля Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр" на Новой сцене Александринского театра. Владимир Лисецкий, исполняющий роль Петра Старковского, споткнулся и упал на сцене. Об этом сообщает 78.ru.
Очевидцы рассказали, что спектакль сначала приостановили, а затем зрителям и вовсе сообщили, что выступление отменяется. 79-летнему актёру вызвали скорую.
"Вся информация будет после трёх часов. Вчера Владимиру Алексеевичу сделали укол, ему стало лучше. Когда увозили домой, даже пытался шутить. Больше сказать пока нечего", — прокомментировал ситуацию в соцсетях коллега Лисецкого Александр Лушин.
Ранее актриса Нелли Уварова во время репетиции повредила ногу и покинула театр на скорой помощи. Предварительно, у неё может быть перелом или разрыв связок.