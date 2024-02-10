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10 февраля, 13:15

Премьеру долгожданного спектакля о Мейерхольде сорвало падение 79-летнего артиста на сцене

В Петербурге отменили премьеру "Мейерхольд. Чужой театр" из-за падения Лисецкого

Владимир Лисецкий. Фото © Александринский театр

Владимир Лисецкий. Фото © Александринский театр

В Петербурге пришлось прекратить долгожданный показ премьеры спектакля Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр" на Новой сцене Александринского театра. Владимир Лисецкий, исполняющий роль Петра Старковского, споткнулся и упал на сцене. Об этом сообщает 78.ru.

Очевидцы рассказали, что спектакль сначала приостановили, а затем зрителям и вовсе сообщили, что выступление отменяется. 79-летнему актёру вызвали скорую.

"Вся информация будет после трёх часов. Вчера Владимиру Алексеевичу сделали укол, ему стало лучше. Когда увозили домой, даже пытался шутить. Больше сказать пока нечего", — прокомментировал ситуацию в соцсетях коллега Лисецкого Александр Лушин.

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Ранее актриса Нелли Уварова во время репетиции повредила ногу и покинула театр на скорой помощи. Предварительно, у неё может быть перелом или разрыв связок.

Владимир Озеров
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