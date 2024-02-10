Премьеру долгожданного спектакля о Мейерхольде сорвало падение 79-летнего артиста на сцене

В Петербурге пришлось прекратить долгожданный показ премьеры спектакля Валерия Фокина "Мейерхольд. Чужой театр" на Новой сцене Александринского театра. Владимир Лисецкий, исполняющий роль Петра Старковского, споткнулся и упал на сцене. Об этом сообщает 78.ru.

Очевидцы рассказали, что спектакль сначала приостановили, а затем зрителям и вовсе сообщили, что выступление отменяется. 79-летнему актёру вызвали скорую.

"Вся информация будет после трёх часов. Вчера Владимиру Алексеевичу сделали укол, ему стало лучше. Когда увозили домой, даже пытался шутить. Больше сказать пока нечего", — прокомментировал ситуацию в соцсетях коллега Лисецкого Александр Лушин.