В Крыму бандиты похитили подростка и вымогали деньги у его родни

В Симферополе задержали четырёх молодых людей, которые похитили 17-летнего подростка и вымогали у него деньги. Об этом пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, всё произошло в четверг у одного из местных торговых центров. Злоумышленники посадили парня в машину, угрожая предметом, похожим на пистолет. В итоге пропажу заметил его брат и сообщил о случившемся в полицию. Как потом рассказал сам потерпевший, похитители действительно угрожали ему оружием и увезли в неизвестном направлении.

По дороге нападавшие избили мальчика, а после обвинили в торговле наркотиками. Преступники стали вымогать наркотические средства или деньги в размере 50 тысяч рублей, а также похитили у него часы марки Orient. Подросток отказался выполнять требования похитителей, тогда бандиты отняли его телефон и стали требовать деньги у родственников.

В итоге злоумышленники договорились о передаче суммы с братом подростка и вернулись к месту похищения, но были задержаны полицейскими. Теперь возбуждено уголовное дело. В настоящее время похитители находятся в ИВС.