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10 февраля, 14:21

В Крыму бандиты похитили подростка и вымогали деньги у его родни

В Симферополе задержали четырёх человек, похитивших подростка

В Симферополе задержали четырёх молодых людей, которые похитили 17-летнего подростка и вымогали у него деньги. Об этом пишет "Рен-ТВ" со ссылкой на источник.

По его данным, всё произошло в четверг у одного из местных торговых центров. Злоумышленники посадили парня в машину, угрожая предметом, похожим на пистолет. В итоге пропажу заметил его брат и сообщил о случившемся в полицию. Как потом рассказал сам потерпевший, похитители действительно угрожали ему оружием и увезли в неизвестном направлении.

По дороге нападавшие избили мальчика, а после обвинили в торговле наркотиками. Преступники стали вымогать наркотические средства или деньги в размере 50 тысяч рублей, а также похитили у него часы марки Orient. Подросток отказался выполнять требования похитителей, тогда бандиты отняли его телефон и стали требовать деньги у родственников.

В итоге злоумышленники договорились о передаче суммы с братом подростка и вернулись к месту похищения, но были задержаны полицейскими. Теперь возбуждено уголовное дело. В настоящее время похитители находятся в ИВС.

В Новосибирске мужчину похитили возле здания вокзала и увезли, угрожая оружием
В Новосибирске мужчину похитили возле здания вокзала и увезли, угрожая оружием

А в Санкт-Петербурге развернулась более страшная история с похищением. Мужчина вместе с братом выкрал бывшую возлюбленную и изнасиловал её на чердаке. Неадекват угрожал девушке расправой, вооружившись ножом.

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Николь Вербер
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