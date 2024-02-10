Грета Тунберг присоединилась к протестам против стройки трассы во Франции

Экоактивистка Грета Тунберг приехала во французский департамент Тарн на акцию протеста против строительства трассы A69 Тулуза – Кастр, сообщает радиостанция France Bleu.

"Климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в "зону, подлежащую защите"... Ожидаются тысячи противников автотрассы, доступ к зоне фильтруется жандармами, туда невозможно добраться иначе как пешком", — говорится в сообщении.

На снимке, опубликованном на сайте радиостанции, можно увидеть Тунберг, которая бастует вместе со всеми. При этом на шее у неё виднеется шарф Палестины. Префект департамента Мишель Вильбуа заявил в эфире радио Franceinfo, что с посещением экоактивистки "частной территории" "не возникает никаких проблем". Вместе с тем он подчеркнул, что проведение демонстраций "на общественных дорогах" запрещено.