Грета Тунберг присоединилась к протестам против стройки трассы во Франции
Активистка Грета Тунберг. Обложка © X / France24_en
Экоактивистка Грета Тунберг приехала во французский департамент Тарн на акцию протеста против строительства трассы A69 Тулуза – Кастр, сообщает радиостанция France Bleu.
"Климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в "зону, подлежащую защите"... Ожидаются тысячи противников автотрассы, доступ к зоне фильтруется жандармами, туда невозможно добраться иначе как пешком", — говорится в сообщении.
На снимке, опубликованном на сайте радиостанции, можно увидеть Тунберг, которая бастует вместе со всеми. При этом на шее у неё виднеется шарф Палестины. Префект департамента Мишель Вильбуа заявил в эфире радио Franceinfo, что с посещением экоактивистки "частной территории" "не возникает никаких проблем". Вместе с тем он подчеркнул, что проведение демонстраций "на общественных дорогах" запрещено.
А ранее Life.ru рассказывал о других протестах во Франции. В январе 2024 года начались забастовки фермеров. В частности, они были недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.