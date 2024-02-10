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10 февраля, 13:49

Грета Тунберг присоединилась к протестам против стройки трассы во Франции

Активистка Грета Тунберг. Обложка © X / France24_en

Активистка Грета Тунберг. Обложка © X / France24_en

Экоактивистка Грета Тунберг приехала во французский департамент Тарн на акцию протеста против строительства трассы A69 Тулуза – Кастр, сообщает радиостанция France Bleu.

"Климатическая активистка Грета Тунберг прибыла в "зону, подлежащую защите"... Ожидаются тысячи противников автотрассы, доступ к зоне фильтруется жандармами, туда невозможно добраться иначе как пешком", — говорится в сообщении.

На снимке, опубликованном на сайте радиостанции, можно увидеть Тунберг, которая бастует вместе со всеми. При этом на шее у неё виднеется шарф Палестины. Префект департамента Мишель Вильбуа заявил в эфире радио Franceinfo, что с посещением экоактивистки "частной территории" "не возникает никаких проблем". Вместе с тем он подчеркнул, что проведение демонстраций "на общественных дорогах" запрещено.

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А ранее Life.ru рассказывал о других протестах во Франции. В январе 2024 года начались забастовки фермеров. В частности, они были недовольны предстоящим повышением цен на дизельное топливо в связи с увеличением налога на него, а также падением доходов на фоне роста импорта украинской сельхозпродукции во Францию.

Александра Мышляева
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