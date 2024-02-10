Фанатка подарила певцу Звонкому вертолёт за 7 миллионов долларов
Кадр из клипа "Выше". Обложка © YouTube / EDII ED
Фанатка певца Андрея Звонкого подарила ему вертолёт за семь миллионов долларов. Поклонница настолько любит артиста, что однажды прилетела в Стамбул из Ниццы, чтобы отметить день рождения. Всё для того, чтобы исполнителю было удобно приехать, — женщина заказала его выступление.
Съёмки клипа "Выше". Фото © t.me / Звонкий
После мероприятия в Турции фанатка сказала, что подарит певцу вертолёт, чтобы тому было удобно добираться. Причём это оказалась не шутка. В один из дней она написала Звонкому: "Я обещала, вертолёт в Москве. Приезжай". Артист, кстати, уже успел использовать подарок на съёмках клипа на песню "Выше".
"Очень кстати пришлось, и сэкономили на аренде", — поделился со Starhit музыкант.
Где сейчас находится воздушное судно, певец не стал раскрывать.
А ранее Life.ru рассказывал, что народному артисту России Николаю Баскову предлагали зачать ребёнка богатой поклоннице за деньги. Музыкант рассказал, что одно время его осаждала состоятельная фанатка, у которой была мечта родить от единственного на всю страну "натурального блондина". Он добавил, что это не единственный случай, когда ему предлагали интим от поклонников.