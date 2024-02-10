Фанатка подарила певцу Звонкому вертолёт за 7 миллионов долларов

Фанатка певца Андрея Звонкого подарила ему вертолёт за семь миллионов долларов. Поклонница настолько любит артиста, что однажды прилетела в Стамбул из Ниццы, чтобы отметить день рождения. Всё для того, чтобы исполнителю было удобно приехать, — женщина заказала его выступление.

Съёмки клипа "Выше". Фото © t.me / Звонкий

После мероприятия в Турции фанатка сказала, что подарит певцу вертолёт, чтобы тому было удобно добираться. Причём это оказалась не шутка. В один из дней она написала Звонкому: "Я обещала, вертолёт в Москве. Приезжай". Артист, кстати, уже успел использовать подарок на съёмках клипа на песню "Выше".

"Очень кстати пришлось, и сэкономили на аренде", — поделился со Starhit музыкант.

Где сейчас находится воздушное судно, певец не стал раскрывать.