Россиянка Касаткина пробилась в финал теннисного турнира в Абу-Даби

Игра закончилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу россиянки, которая выступала под седьмым номером посева. Бразильянка была посеяна под шестым номером. Теперь Касаткина встретится на корте в финальной схватке либо со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой, либо с теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной, в зависимости от того, кто из них одержит победу во втором полуфинале.