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Россиянка Касаткина пробилась в финал теннисного турнира в Абу-Даби

10 февраля, 14:29
Дарья Касаткина. Обложка © wikipedia.org

Дарья Касаткина. Обложка © wikipedia.org

Первая ракетка России Дарья Касаткина одержала уверенную победу над бразильской спортсменкой Беатрис Хаддад-Майю в полуфинальном матче турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Абу-Даби.

Игра закончилась со счётом 6:3, 4:6, 7:6 (7:2) в пользу россиянки, которая выступала под седьмым номером посева. Бразильянка была посеяна под шестым номером. Теперь Касаткина встретится на корте в финальной схватке либо со своей соотечественницей Людмилой Самсоновой, либо с теннисисткой Казахстана Еленой Рыбакиной, в зависимости от того, кто из них одержит победу во втором полуфинале.

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Ранее сообщалось, что россиянин Даниил Медведев сохранил третью позицию в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов после проигрыша в финале Australian Open. Обновлённый список представлен на сайте организации.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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