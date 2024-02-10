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10 февраля, 15:19

Пожар произошёл на АЭС во Франции

France Bleu: Во Франции приостановили работу двух энергоблоков после пожара на АЭС

В ночь на 10 февраля работа двух блоков АЭС в центре Франции была временно прекращена до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в сообщении радиостанции France Bleu.

"В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС "Шинон". Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений", сказано в публикации.

Пожар случился в третьем энергоблоке, где по неизвестным причинам вспыхнул главный трансформатор и включилась система пожаротушения. Руководство станции сообщило, что возгорание было потушено, а угроза для людей или окружающей среды отсутствует, так как пламя занялось вне "пределов ядерной зоны", указано в материале.

Приостановка работы третьего и четвёртого энергоблоков не может не сказаться на производительности АЭС, поэтому выработка электроэнергии будет снижена на неопределённый срок. Радиостанция также уточнила, что в непрерывном режиме работы два этих блока в среднем генерируют 900 мегаватт энергии. Сейчас проводится расследование причин, повлёкших возгорание.

В Японии на атомной электростанции произошла утечка пара
В Японии на атомной электростанции произошла утечка пара

Ранее Life.ru рассказывал о том, что на японской АЭС "Фукусима" была зафиксирована утечка воды. Японские СМИ сообщали о том, что концентрация радиоактивных веществ составила 22 миллиарда беккерелей при норме в 1500. То есть допустимый уровень превышен в 14 миллионов раз. Объём утёкшей воды составил 5,5 тонны.

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ТАСС / ABACA / Avenet Pascal

Юрий Лысенко
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