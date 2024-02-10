Пожар произошёл на АЭС во Франции

В ночь на 10 февраля работа двух блоков АЭС в центре Франции была временно прекращена до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в сообщении радиостанции France Bleu.

"В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС "Шинон". Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений", — сказано в публикации.

Пожар случился в третьем энергоблоке, где по неизвестным причинам вспыхнул главный трансформатор и включилась система пожаротушения. Руководство станции сообщило, что возгорание было потушено, а угроза для людей или окружающей среды отсутствует, так как пламя занялось вне "пределов ядерной зоны", указано в материале.

Приостановка работы третьего и четвёртого энергоблоков не может не сказаться на производительности АЭС, поэтому выработка электроэнергии будет снижена на неопределённый срок. Радиостанция также уточнила, что в непрерывном режиме работы два этих блока в среднем генерируют 900 мегаватт энергии. Сейчас проводится расследование причин, повлёкших возгорание.