Пожар произошёл на АЭС во Франции
France Bleu: Во Франции приостановили работу двух энергоблоков после пожара на АЭС
В ночь на 10 февраля работа двух блоков АЭС в центре Франции была временно прекращена до дальнейшего уведомления. Об этом говорится в сообщении радиостанции France Bleu.
"В ночь с пятницы на субботу пожар вспыхнул на АЭС "Шинон". Два производственных блока были остановлены до дальнейших распоряжений", — сказано в публикации.
Пожар случился в третьем энергоблоке, где по неизвестным причинам вспыхнул главный трансформатор и включилась система пожаротушения. Руководство станции сообщило, что возгорание было потушено, а угроза для людей или окружающей среды отсутствует, так как пламя занялось вне "пределов ядерной зоны", указано в материале.
Приостановка работы третьего и четвёртого энергоблоков не может не сказаться на производительности АЭС, поэтому выработка электроэнергии будет снижена на неопределённый срок. Радиостанция также уточнила, что в непрерывном режиме работы два этих блока в среднем генерируют 900 мегаватт энергии. Сейчас проводится расследование причин, повлёкших возгорание.
Ранее Life.ru рассказывал о том, что на японской АЭС "Фукусима" была зафиксирована утечка воды. Японские СМИ сообщали о том, что концентрация радиоактивных веществ составила 22 миллиарда беккерелей при норме в 1500. То есть допустимый уровень превышен в 14 миллионов раз. Объём утёкшей воды составил 5,5 тонны.
ТАСС / ABACA / Avenet Pascal