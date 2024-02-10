По факту обнаружения СВУ на заводе в Петербурге возбуждено уголовное дело
По факту обнаружения взрывчатки на металлургическом заводе в Петербурге возбуждено уголовное дело о незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, перевозке оружия. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД РФ.
"9 февраля в полицию Невского района поступило сообщение об обнаружении на территории промышленной зоны, расположенной на дороге на Петро-Славянку, 5, бесхозного предмета. Экспертиза установила, что обнаруженное является взрывчатым веществом", — передаёт сообщение ведомства РИА "Новости".
Уточняется, что дело возбудили по статье 222 УК РФ. Сейчас полиция разбирается в обстоятельствах происшествия, а также ищет причастных к преступлению лиц.
Ранее Life.ru писал, что на Всеволожском заводе алюминиевых сплавов в Петербурге предотвратили теракт. Там обнаружили самодельное взрывное устройство почти с двумя килограммами взрывчатки. Неизвестный оставил устройство рядом со складом. Прибывшие на место экстренные службы изъяли предмет.
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