Мишустин поздравил дипломатических работников с праздником

Премьер-министр России Михаил Мишустин от имени правительства нашей страны поздравил сотрудников и ветеранов МИД РФ с профессиональным праздником. Особое внимание он уделил важности обеспечения углубления евразийской интеграции, а также необходимости претворить в жизнь инициативу президента Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства.

"От имени Правительства Российской Федерации и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём дипломатического работника. <...> Важно обеспечить углубление интеграции Евразийского экономического союза и претворить в жизнь инициативу президента России Владимира Путина по формированию Большого евразийского партнёрства", — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте кабмина.

Мишустин обозначил, что в наше время приоритетом для России является расширение торгово-экономического сотрудничества с дружественными странами. Особенно востребованным министр назвал содействие в реализации перспективных проектов по защите российского бизнеса за рубежом.

Премьер отметил необходимость добиваться обеспечения прав россиян за рубежом, укреплять позиции русского языка и российской культуры в мире, развивать международные гуманитарные и научные обмены, а также выступать с поддержкой проведения международных форумов культуры, спорта и молодёжи. Вместе с тем он добавил, что председательство России в органах СНГ и БРИКС в 2024 году открывает перед страной новые пути и возможности для эффективного стимулирования экономических инициатив.