Полицейские изъяли из багажника жителя Мурманской области 2 кг метилэфедрона

Полицейские из Мурманска при поддержке сотрудников Росгвардии изъяли у жителя Мурманской области почти 2 килограмма метилэфедрона. Об этом сообщает телеграм-канал МВД МЕДИА.

Около 2 кг метилэфедрона изъяли правоохранители в Мурманской области. Видео © t.me / МВД МЕДИА

По данным ведомства, внедорожник 59-летнего жителя, подозреваемого в незаконном обороте наркотиков, остановили на стационарном посту в Кандалакшском районе. При осмотре авто в багажнике нашли плотный свёрток, упакованный в непрозрачный полиэтилен. Содержимым свёртка оказался метилэфедрон весом около двух килограммов.

По предварительной информации, задержанный по указанию неустановленного куратора в мессенджере отыскал в одном из регионов страны тайник, из которого забрал партию "синтетики". Метилэфедрон планировалось разделить на мелкие порции и продать бесконтактным способом через закладки в Мурманске.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело, предусмотренное частью 3 статьи 30, частью 5 статьи 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации. По решению суда фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.