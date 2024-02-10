Депутат Слуцкий: Призывы наращивать военный потенциал НАТО — польза лишь для США

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг взывает к европейским странам, чтобы те наращивали военный потенциал альянса, но пользу это приносит лишь военно-промышленному лобби США. Об этом заявил лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

"К общему хору западной "коллективной обороны" присоединился генсек НАТО Йенс Столтенберг. На прорыв "информационной блокады" вокруг украинского конфликта он решил ответить "страшилками" о возможной длительной конфронтации с Россией", — прокомментировал он заявления политика в своём телеграм-канале.

Депутат подчеркнул, что у России нет намерений нападать ни на одну страну, входящую в Североатлантический альянс. Поэтому призывы, связанные с наращиванием производства вооружения для НАТО, звучат в пользу промышленного лобби США, которые до сих пор стараются удерживать своё влияние среди европейских стран. Слуцкий также напомнил о годовщине Мюнхенской речи Владимира Путина, которую он произнёс 10 февраля 2007 года.

"Тогда не услышали, потом проигнорировали предложения России по неделимой безопасности в декабре 2021 года, сегодня пытаются представить ложью абсолютную правду. Запад наступает на те же грабли и намеренно создаёт угрозу мировой безопасности", — указал парламентарий.

Вместе с тем лидер ЛДПР добавил, что тем, кто не хочет слышать нашу страну, необходимо вспомнить её историю, где итог конфликтов с РФ "на протяжении столетий всегда один — победа России".