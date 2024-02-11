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10 февраля, 21:39

Названа категория людей, которым грозит пищевая зависимость

Диетолог Мосли указал, что импульсивные люди чаще склонны к пищевой зависимости

Гены, из-за которых у людей возникают зависимости, в том числе пищевая, связаны с выделением дофамина в организме. Такой вывод сделал американский диетолог Майкл Мосли. Импульсивность и постоянное стремление к поощрению являются признаками склонности организма к зависимому поведению, рассказал он Daily Mail.

Зависимость специалист определил как отсутствие контроля над выполнением, приёмом или употреблением чего-либо. При этом помимо пристрастия к сигаретам и спиртному есть и другие виды зависимости, например пищевая.

Согласно исследованию учёных из Йельского университета, у некоторых людей вызвали зависимость продукты с высоким содержанием жиров и углеводов. Возможно, ежедневное их употребление перестраивает работу головного мозга. Однако склонность к зависимому поведению определяется комбинацией генов, воспитания, черт личности и социального положения.

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Ранее диетолог рассказала, как питаться интуитивно и кому это подойдёт. По словам эксперта, если у человека здоровый режим питания, он может попробовать этот метод.

Обложка ©

Unsplash / Lidye

Владимир Озеров
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