Экоактивистки вылили суп на картину Клода Моне "Весна" в Лионском музее

Выставленную в Лионском музее изобразительных искусств картину французского художника Клода Моне "Весна" облили супом. Акцию организовали экоактивистки из местного движения Riposte Alimentaire, которые посвятили свой перформанс климатическому и социальному кризису.

На опубликованных кадрах видно, что две девушки в футболках с названием движения пачкают картину, после чего встают рядом с ней, подняв правые руки. Посетители музея никак не отреагировали на произошедшее, а лишь вооружились камерами телефонов.

Экоактивистки из Riposte Alimentaire вылили суп на картину Клода Моне "Весна". Видео © X / Fuerza Informativa Azteca

"Эта весна будет единственной, которая у нас останется, если мы не отреагируем. Что будут рисовать наши будущие художники? О чём мы будем мечтать, если весны больше не будет?" — произнесла одна из активисток.

Участницы акции были задержаны. По данным местных властей, картина импрессиониста не была повреждена — её защитило стекло.