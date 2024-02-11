Опять виновата Россия: Во Франции призвали коллег из ЕС укреплять оборону из-за угрозы

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал страны Евросоюза значительно увеличить расходы на оборону из-за возможной "российской угрозы". Об этом он заявил в интервью Ouest France.

"Это экзистенциальный вопрос для ЕС, от него зависит наша коллективная безопасность. В текущем геополитическом контексте нужно иметь военные бюджеты, которые позволят нам ответить на угрозу, организовать оборону ЕС в более конкретной манере", — сказал Сежурне, подтвердив, что Париж уже начал увеличивать инвестиции в эту отрасль.