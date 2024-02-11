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10 февраля, 22:58

Опять виновата Россия: Во Франции призвали коллег из ЕС укреплять оборону из-за угрозы

Глава МИД Франции призвал страны ЕС укреплять оборону из-за "российской угрозы"

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне призвал страны Евросоюза значительно увеличить расходы на оборону из-за возможной "российской угрозы". Об этом он заявил в интервью Ouest France.

"Это экзистенциальный вопрос для ЕС, от него зависит наша коллективная безопасность. В текущем геополитическом контексте нужно иметь военные бюджеты, которые позволят нам ответить на угрозу, организовать оборону ЕС в более конкретной манере", — сказал Сежурне, подтвердив, что Париж уже начал увеличивать инвестиции в эту отрасль.

Французский министр считает, что ЕС необходимо усилить координацию между армиями и постепенно увеличить военную интегрированность.

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Ранее советник венгерского премьер-министра Балаш Орбан назвал ошибкой нежелание Запада начать переговоры с Россией. Также политик считает необходимым установить новое долгосрочное соглашение между США, Европой и Россией, которое будет затрагивать и Украину.

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Unsplash / Simon Infanger

Артур Лапсаков
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