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11 февраля, 02:29

Российский боксёр Романов уступил нокаутом в претендентском бою за титул WBA

Бой Евгения Романова и Чжан Чжаосиня. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Бой Евгения Романова и Чжан Чжаосиня. Обложка © ТАСС / Донат Сорокин

Российский боксёр Евгений Романов проиграл китайцу Чжан Чжаосиню в бою за право стать претендентом на чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмма. Поединок состоялся в Екатеринбурге.

Всё завершилось во втором раунде, когда Чжаосинь нокаутировал россиянина несколькими ударами в голову.

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До этого момента 38-летний Романов одержал 19 побед в 19 боях. Китаец выиграл 12-й бой при двух поражениях и одной ничьей. Сейчас титулом в WBA владеет россиянин Евгений Тищенко.

Ранее стало известно о боксёрском поединке между непобеждёнными россиянами Артуром Бетербиевым и Дмитрием Биволом. Бой состоится 1 июня в Саудовской Аравии.

Артур Лапсаков
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