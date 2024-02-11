Российский боксёр Романов уступил нокаутом в претендентском бою за титул WBA

Российский боксёр Евгений Романов проиграл китайцу Чжан Чжаосиню в бою за право стать претендентом на чемпионский титул по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в весовой категории до 101,6 килограмма. Поединок состоялся в Екатеринбурге.

Всё завершилось во втором раунде, когда Чжаосинь нокаутировал россиянина несколькими ударами в голову.

До этого момента 38-летний Романов одержал 19 побед в 19 боях. Китаец выиграл 12-й бой при двух поражениях и одной ничьей. Сейчас титулом в WBA владеет россиянин Евгений Тищенко.