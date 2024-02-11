Крупнейшую птицефабрику Сахалина закрыли на карантин из-за опасной болезни

Власти Сахалина закрыли на карантин крупнейшую на острове птицефабрику "Островная" из-за обнаружения птичьего гриппа. Ограничения продлятся 21 день с момента убоя последнего заражённого животного, гласит указ, подписанный губернатором региона Валерием Лимаренко.

"Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", — гласит документ.

В указе сказано, что эпизоотическим очагом недуга отныне считается сама птицефабрика, а угрожаемой зоной — находящийся вокруг неё Анивский городской округ. Также будет произведено изъятие всех заражённых птиц и их продукции.