Крупнейшую птицефабрику Сахалина закрыли на карантин из-за опасной болезни
Сахалинскую птицефабрику "Островная" закрыли на карантин из-за птичьего гриппа
Власти Сахалина закрыли на карантин крупнейшую на острове птицефабрику "Островная" из-за обнаружения птичьего гриппа. Ограничения продлятся 21 день с момента убоя последнего заражённого животного, гласит указ, подписанный губернатором региона Валерием Лимаренко.
"Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", — гласит документ.
В указе сказано, что эпизоотическим очагом недуга отныне считается сама птицефабрика, а угрожаемой зоной — находящийся вокруг неё Анивский городской округ. Также будет произведено изъятие всех заражённых птиц и их продукции.
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