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11 февраля, 03:12

Крупнейшую птицефабрику Сахалина закрыли на карантин из-за опасной болезни

Сахалинскую птицефабрику "Островная" закрыли на карантин из-за птичьего гриппа

Власти Сахалина закрыли на карантин крупнейшую на острове птицефабрику "Островная" из-за обнаружения птичьего гриппа. Ограничения продлятся 21 день с момента убоя последнего заражённого животного, гласит указ, подписанный губернатором региона Валерием Лимаренко.

"Установить с 9 февраля 2024 года ограничительные мероприятия (карантин) по высокопатогенному гриппу птиц на территории муниципального образования городской округ "Город Южно-Сахалинск", — гласит документ.

В указе сказано, что эпизоотическим очагом недуга отныне считается сама птицефабрика, а угрожаемой зоной — находящийся вокруг неё Анивский городской округ. Также будет произведено изъятие всех заражённых птиц и их продукции.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Россию ввезли первую беспошлинную партию курятины. Суммарный вес мяса птицы составил почти 20 тонн.

Обложка ©

Freepik / bearfotos

Илья Пушкарев
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