Уголовное дело возбудили в Якутии после смерти грудного ребёнка в больнице

Следственный комитет возбудил уголовное дело после смерти грудного ребёнка в инфекционном отделении больницы Якутска. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"В социальных медиа опубликовано обращение жительницы Якутска Республики Саха (Якутия), которая считает, что смерть её грудного ребёнка наступила вследствие ненадлежащего оказания медицинской помощи", — говорится в сообщении.

Со слов пострадавшей, в инфекционном отделении не было обеспечено необходимое обследование и лечение малыша. Расследование открыто по ч. 2 ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей". Руководитель СК Александр Бастрыкин поручил руководителю регионального управления Виталию Кондратенко представить доклад о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах.