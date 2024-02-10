Камеры сняли, как женщина спасла школьницу от своры разъярённых собак в Нижнем Тагиле
Стая голодных псов чуть не загрызла школьницу в Нижнем Тагиле
В Нижнем Тагиле стая собак чуть не загрызла школьницу. Трагедии удалось избежать благодаря женщине, которая вовремя пришла на помощь и разогнала разъярённых псов. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
В Нижнем Тагиле стая собак едва не загрызла ребёнка. Видео © t.me / Инцидент Нижний Тагил
"В Нижнем Тагиле девочка-подросток едва не стала жертвой стаи агрессивных бездомных собак. Произошло это утром, 10 февраля, в 09:30, у дома № 50А на улице Металлургов. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребёнку", — говорится в сообщении телеграм-канала "Инцидент Нижний Тагил".
Местные отмечают, что это не первый случай нападения агрессивных собак в этом дворе, поэтому они хотят, чтобы бездомных животных поскорее убрали с улиц.
Ранее Life.ru сообщал, что в Москве собака крупной породы загрызла хозяина. В этот момент в квартире вместе с мужчиной находились дети двух и четырёх лет. Позже выяснилось, что причиной смерти мужчины мог стать сердечный приступ, а не укусы. По одной из версий, пёс пытался привести хозяина в чувство.
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