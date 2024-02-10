Камеры сняли, как женщина спасла школьницу от своры разъярённых собак в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле стая собак чуть не загрызла школьницу. Трагедии удалось избежать благодаря женщине, которая вовремя пришла на помощь и разогнала разъярённых псов. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

В Нижнем Тагиле стая собак едва не загрызла ребёнка. Видео © t.me / Инцидент Нижний Тагил

"В Нижнем Тагиле девочка-подросток едва не стала жертвой стаи агрессивных бездомных собак. Произошло это утром, 10 февраля, в 09:30, у дома № 50А на улице Металлургов. Трагедии удалось избежать благодаря случайной прохожей. Заметив, что происходит, женщина тут же поспешила на помощь беззащитному ребёнку", — говорится в сообщении телеграм-канала "Инцидент Нижний Тагил".

Местные отмечают, что это не первый случай нападения агрессивных собак в этом дворе, поэтому они хотят, чтобы бездомных животных поскорее убрали с улиц.