Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Николаеве
Несколько объектов инфраструктуры повреждены минувшей ночью в Николаеве и области, сообщила представитель оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк в эфире парламентского телеканала "Рада".
Она уточнила, что во время ночной воздушной тревоги было повреждено несколько инфраструктурных объектов в области. В самом Николаеве вспыхнул пожар, рассказала Гуменюк, умолчав о подробностях.
А в Харькове ранее прогремели взрывы, в результате которых объект критической инфраструктуры был разрушен.
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