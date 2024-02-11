Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Николаеве

Несколько объектов инфраструктуры повреждены минувшей ночью в Николаеве и области, сообщила представитель оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк в эфире парламентского телеканала "Рада".

Она уточнила, что во время ночной воздушной тревоги было повреждено несколько инфраструктурных объектов в области. В самом Николаеве вспыхнул пожар, рассказала Гуменюк, умолчав о подробностях.