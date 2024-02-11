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11 февраля, 06:02

Несколько объектов инфраструктуры получили повреждения в Николаеве

Несколько объектов инфраструктуры повреждены минувшей ночью в Николаеве и области, сообщила представитель оперативного командования "Юг" Вооружённых сил Украины Наталья Гуменюк в эфире парламентского телеканала "Рада".

Она уточнила, что во время ночной воздушной тревоги было повреждено несколько инфраструктурных объектов в области. В самом Николаеве вспыхнул пожар, рассказала Гуменюк, умолчав о подробностях.

В Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги
В Одессе, Очакове и Харькове прогремели взрывы на фоне воздушной тревоги

А в Харькове ранее прогремели взрывы, в результате которых объект критической инфраструктуры был разрушен.

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t.me / dsns_telegram

Андрей Бражников
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