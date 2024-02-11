Уролог перечислил ранние симптомы ЗППП

Обнаружение и лечение заболеваний, передающихся половым путём (ЗППП), на ранних стадиях могут не только сохранить жизнь и здоровье, но и предотвратить немало осложнений. О том, на какие признаки следует обращать внимание, как себя вести и к кому обращаться при возникновении подозрений на ЗППП, рассказал Игорь Рева, врач-уролог Университетской инфекционной клиники H-Clinic в Москве, кандидат медицинских наук, член Европейской ассоциации урологов (EAU).

"Ранняя диагностика ЗППП начинается с внимательного отношения к своему телу и знаний о потенциальных симптомах. Хотя некоторые ЗППП могут протекать бессимптомно, есть ряд признаков, при обнаружении которых стоит задуматься о походе в клинику", — рассказал он в беседе с "Газетой.ru".

По словам врача, характерными симптомами являются: выделения из гениталий или ануса; болевые ощущения или жжение во время мочеиспускания; боль в районе таза; появление язв, сыпи, бугорков или блистеров в паховой области или около рта; боль во время секса; нехарактерное кровотечение, которое не связано с менструацией. При возникновении этих симптомов нужно обязательно пройти осмотр у специалиста. Кроме того, если вы ведёте половую жизнь, а особенно если у вас несколько партнёров, очень полезной привычкой будет безо всякого стеснения регулярно посещать медосмотры и консультироваться у врача.

Медик подчеркнул, что не стоит придерживаться расхожего мнения о том, что ЗППП — что-то крайне постыдное. Заболеть может кто угодно, в таких случаях надо отдать приоритет своему здоровью и заняться лечением, а не стыдиться общественного порицания.

Уролог обозначил главные шаги, которые помогут диагностировать ЗППП. Во-первых, очень полезно посещать врача, даже если никаких тревожных симптомов не проявляется. Также можно поизучать вопрос таких заболеваний в Сети, например, посмотреть обучающие видео, чтобы больше знать о подобных болезнях и их симптомах и не терять времени на сомнения, если таковые проявятся. Кроме того, свои тревоги по этому вопросу можно обговорить с половым партнёром, желательно до начала отношений — зачастую ЗППП могут возникать по причинам, не имеющим отношения к половым связям, а порой они протекают без симптомов у одного человека, тогда как у другого сразу ярко выражаются.

В дополнение к вышесказанному врач рекомендовал пользоваться презервативами, которые по-прежнему остаются одним из самых эффективных средств защиты от ЗППП. А от некоторых таких заболеваний, например от вируса папилломы человека, можно вакцинироваться.

"При подозрении на ЗППП следует немедленно обратиться к врачу для диагностики и получения соответствующего лечения. И в случае диагностирования заболевания важно строго следовать всем рекомендациям врача и полностью пройти курс лечения", — подытожил Рева.