Крыша спортзала рухнула в гимназии в Оренбуржье

В спортзале сельской школы в Донском Оренбургской области обвалилась крыша, пострадавших нет. Об этом сообщает СУ СК по региону в телеграм-канале.

"В воскресенье вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания МБОУ "Красногвардейская гимназия", расположенного в селе Донском Красногвардейского района, произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале. Пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Согласно предварительной версии, крыша обрушилась под тяжестью снега, скопившегося на крыше из-за сильных снегопадов, которые происходят в Оренбургской области в последнее время. Вследствие произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются точные причины падения крыши и проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление всех деталей случившегося. К проверке подключилась и региональная прокуратура.