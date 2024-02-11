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11 февраля, 09:39

Крыша спортзала рухнула в гимназии в Оренбуржье

В спортзале сельской школы в Оренбургской области обвалилась крыша

Школьный спортзал в селе Донском, в котором обрушилась крыша. Фото © t.me / Прокуратура Оренбургской области

Школьный спортзал в селе Донском, в котором обрушилась крыша. Фото © t.me / Прокуратура Оренбургской области

В спортзале сельской школы в Донском Оренбургской области обвалилась крыша, пострадавших нет. Об этом сообщает СУ СК по региону в телеграм-канале.

"В воскресенье вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания МБОУ "Красногвардейская гимназия", расположенного в селе Донском Красногвардейского района, произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале. Пострадавших нет", — сказано в сообщении.

Согласно предварительной версии, крыша обрушилась под тяжестью снега, скопившегося на крыше из-за сильных снегопадов, которые происходят в Оренбургской области в последнее время. Вследствие произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются точные причины падения крыши и проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление всех деталей случившегося. К проверке подключилась и региональная прокуратура.

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А ранее Life.ru сообщал, что в итальянском городе Пистоя обрушился потолок в здании бывшего монастыря прямо во время свадьбы. В результате происшествия пострадало 30 человек.

Владимир Озеров
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