Крыша спортзала рухнула в гимназии в Оренбуржье
В спортзале сельской школы в Оренбургской области обвалилась крыша
Школьный спортзал в селе Донском, в котором обрушилась крыша. Фото © t.me / Прокуратура Оренбургской области
В спортзале сельской школы в Донском Оренбургской области обвалилась крыша, пострадавших нет. Об этом сообщает СУ СК по региону в телеграм-канале.
"В воскресенье вследствие ненадлежащего исполнения должностными лицами своих обязанностей по обслуживанию здания МБОУ "Красногвардейская гимназия", расположенного в селе Донском Красногвардейского района, произошло обрушение плит перекрытия в спортивном зале. Пострадавших нет", — сказано в сообщении.
Согласно предварительной версии, крыша обрушилась под тяжестью снега, скопившегося на крыше из-за сильных снегопадов, которые происходят в Оренбургской области в последнее время. Вследствие произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ ("Халатность"). Сейчас на месте происшествия работают следователи. Устанавливаются точные причины падения крыши и проводится комплекс мероприятий, направленных на выявление всех деталей случившегося. К проверке подключилась и региональная прокуратура.
А ранее Life.ru сообщал, что в итальянском городе Пистоя обрушился потолок в здании бывшего монастыря прямо во время свадьбы. В результате происшествия пострадало 30 человек.