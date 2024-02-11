Борис Корчевников привёз на СВО мощи Александра Невского, "отменённого" на Украине Телеведущий Корчевников объявил о крестном ходе в зоне СВО с мощами святых 11 февраля, 10:52 Борис Корчевников. Обложка © T.me / Борис Корчевников

Журналист и руководитель телеканала "Спас" Борис Корчевников приехал к российским военнослужащим на передовую в зону СВО с мощами святых, в том числе князя Александра Невского, которого раскольническая ПЦУ исключила из церковного календаря. Об этом телеведущий рассказал в своём телеграм-канале.

Борис Корчевников отправился к российским военнослужащим на передовую. Фото © T.me / Борис Корчевников

"Икона и частица мощей святого Александра Невского. Есть какая-то святая неслучайность в том, что мы приехали с ней на передовую — а на самом деле это ведь он сам приехал — в день, когда лжецерковь ПЦУ вычеркнула Александра Невского из своих святцев. То есть "отменила" этого святого", — написал журналист.

Борис Корчевников сообщил о крестном ходе в зоне СВО. Фото © T.me / Борис Корчевников

Борис Корчевников сообщил о крестном ходе в зоне СВО. Фото © T.me / Борис Корчевников

Борис Корчевников сообщил о крестном ходе вдоль линии фронта. Фото © T.me / Борис Корчевников

Ещё 6 февраля Корчевников сообщил, что начал большой крестный ход вдоль всей линии фронта вместе с протоиереем Игорем Фоминым и ведущим Андреем Афанасьевым. Журналист привёз мощи святых воинов: Дмитрия Солунского, Александра Невского, Георгия Победоносца. Он пояснил, что молебны будут совершаться "прямо в расположениях бойцов, укрытиях и подземных храмах" и показал кадры первых богослужений в полевых условиях.

"Мы принесли сюда мощи святых воинов и когда стали служить молебен перед ними, пришли бойцы — столько, сколько уместится в этой святой землянке — они тоже стали молиться, сгрудившись вокруг престола, и в какой-то момент показалось, что это одни святые воины говорят с другими святыми воинами", — поделился Корчевников.

Он добавил, что "отмена" Александра Невского на Украине лишь доказывает, что "мы вышли на войну с теми, кто вышел на войну с Богом". А значит, против нас воюют сатанисты, подчеркнул журналист, на них "с одним мечом выходить бессмысленно, но только с мечом и крестом".

Ранее сообщалось, что 2 февраля синод раскольнической Православной церкви Украины постановил исключить из церковного календаря День памяти святого князя Александра Невского. Теперь ПЦУ 23 ноября будет почитать память другого Александра — первоначальника обители Неусыпных.

Авторы Татьяна Миссуми