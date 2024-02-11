Раскрыто 10 причин срочно перейти на горох, фасоль и чечевицу

Зерновые бобовые культуры считаются одними из самых питательных природных продуктов. В горохе, чечевице, фасоли, сое, нуте и арахисе содержится белок, который хорошо усваивается. Уровень белка можно регулировать. Например, повысить, добавив в сочетание фасоли или чечевицы мясные продукты. Об этом сообщил проект Роспотребнадзора "Здоровое-питание.рф".

По словам врачей, зернобобовые снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. Их особенность заключается в низком содержании жиров и отсутствии холестерина. Также в зернобобовых содержится мало натрия, что имеет большое значение при риске развития гипертонии. Фасоль, горох и чечевица становятся частым упоминанием, когда речь идёт о продуктах с наиболее высоким показателем содержания клетчатки. Это представляет особую ценность для пищеварения, сердца и сосудов.

"Зернобобовые обладают низким гликемическим индексом. Они способствуют стабилизации уровня сахара и инсулина в крови, поэтому подходят для диабетиков и отлично помогают контролировать массу тела", — приводится в материале ещё один факт о продукте.

Употребление фасоли, бобовых, орехов и семечек может помочь снизить вес. Важно помнить, что зерновые бобовые культуры не рекомендуется употреблять при заболеваниях ЖКТ и подагре.