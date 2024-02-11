Киеву придётся признать новую реальность для мирного соглашения, заявил Песков
Песков: Украина упустила шанс заключить мирный договор с минимальными издержками
У Украины была возможность заключить мирное соглашение с меньшими издержками в марте 2022 года, но её руководство отказалось от этой возможности. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в телепередаче "Москва. Кремль. Путин" в эфире канала "Россия-1".
"Каждый раз [достойный выход из ситуации] будет тяжелее и тяжелее для коллективного Запада и для Украины, потому что Украина могла бы с меньшими издержками выйти на мирные договорённости в марте [2022 года], но она этого не сделала. Точнее она это сделала, и потом по требованию англосаксов они отказались от результатов переговоров", — напомнил Песков в разговоре с журналистом Павлом Зарубиным.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что в случае, если Украина согласится на переговоры сейчас, то они будут проходить совсем в других реалиях. И эти реалии Киеву придётся признать, как бы для них это ни было неприятно.
Ранее генконсул РФ в Стамбуле заявил, что мирному урегулированию конфликта между Россией и Украиной препятствует Запад, который контролирует Киев и не прекращает поставлять в Незалежную оружие. Тем не менее, считает дипломат, задачи СВО будут полностью выполнены в любом случае, вопрос лишь в средствах и том, появится ли у западных политиков и киевского режима желание договариваться с учётом изменившегося положения дел и российских интересов.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель