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11 февраля, 11:37

ВСУ за сутки потеряли до 325 военнослужащих на Донецком направлении

ВСУ на Донецком направлении за минувшие сутки лишились почти 325 бойцов, танка, двух боевых бронированных машин, а также шести автомобилей и гаубицы Д-30. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Как уточнили в ведомства, подразделения "Южной" группировки войск нанесли удар по живой силе и технике противника в районах населённых пунктов Новое, Красное, Клещеевка, Курдюмовка ДНР. Наши бойцы отразили 11 атак вражеских формирований 24-й, 42-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 114-й бригады теробороны в районах населённых пунктов Белогоровка, Богдановка, Майорск, Ленинское, Новгородское и Новомихайловка ДНР.

Удары российской армии лишили ВСУ восьми складов с боеприпасами и двух С-300
Удары российской армии лишили ВСУ восьми складов с боеприпасами и двух С-300

Кстати, на Южно-Донецком направлении украинская армия за сутки лишилась до 150 военнослужащих, а также понесла потери в боевой технике. Удар по противнику нанесли российские бойцы подразделения группировки "Восток".

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ТАСС / Александр Река

Александра Мышляева
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