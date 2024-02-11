Армия России мощным ударом разнесла логово командиров 3-й бригады ВСУ
Армия России поразила пункт управления 3-й бригады ВСУ у Новогродовки в ДНР
Российская армия за минувшие вычислила и нанесла удар по пункту управления 3-й бригады Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе Новогродовки Донецкой Народной Республики. Та же участь постигла склад с авиационными средствами поражения, сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ поражён пункт управления 3-й штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новогродовка ДНР, склад авиационных средств поражения, а также живая сила и военная техника ВСУ в 119 районах", — сказано в сводке ведомства о ходе СВО.
Ранее Life.ru писал, что костромские десантники на Артёмовском направлении ликвидировали украинскую БМП из противотанкового ракетного комплекса "Корнет". Дистанция стала рекордной — 7800 метров. К слову, пусковые установки теперь укомплектованы тепловизорами, благодаря которым они могут стрелять на дальность до десяти километров.
ТАСС / Александр Река