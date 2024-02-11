Экс-командир "Айдара"* пригрозил зачисткой сёлам и городам Украины за сопротивление мобилизации

Бывший командир украинского нацбатальона "Айдар"* Евгений Дикий пригрозил зачистками в украинских сёлах и городах за сопротивление мобилизации. Так он отреагировал на инцидент в селе Космач Ивано-Франковской области, где толпой избили женщину, заподозрив в ней наводчицу украинского военкомата.

"Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев всё больше, а потом гражданская власть разведёт руками и скажет армии решать проблему. Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию", — сказал Дикий в эфире телеканала "Киев 24".

Он считает, что участников протестов нужно судить за госизмену, а не по факту хулиганства.

Как сообщал Life.ru, всё произошло в селе Космач, куда пострадавшая заехала с ребёнком. На обратном пути завязался конфликт: одна женщина засунула биту в окно автомобиля и ударила ребёнка, а вторая в это время держала мать за волосы. Факт нападения с тремя пострадавшими, в том числе одним ребёнком, уже подтвердила полиция. Причиной там назвали "неправдивую информацию, которая распространилась в соцсетях".