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11 февраля, 12:05

Экс-командир "Айдара"* пригрозил зачисткой сёлам и городам Украины за сопротивление мобилизации

Экс-командир "Айдара"* Дикий пригрозил зачисткой селу Космач

Евгений Дикий. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Evgen Dykyj

Евгений Дикий. Фото © Facebook (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / Evgen Dykyj

Бывший командир украинского нацбатальона "Айдар"* Евгений Дикий пригрозил зачистками в украинских сёлах и городах за сопротивление мобилизации. Так он отреагировал на инцидент в селе Космач Ивано-Франковской области, где толпой избили женщину, заподозрив в ней наводчицу украинского военкомата.

"Если там будут жевать, извините, сопли, то мы увидим таких случаев всё больше, а потом гражданская власть разведёт руками и скажет армии решать проблему. Поверьте, армия решит. Но мне бы очень не хотелось, чтобы Космач зачищали как вражескую территорию", — сказал Дикий в эфире телеканала "Киев 24".

Он считает, что участников протестов нужно судить за госизмену, а не по факту хулиганства.

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Как сообщал Life.ru, всё произошло в селе Космач, куда пострадавшая заехала с ребёнком. На обратном пути завязался конфликт: одна женщина засунула биту в окно автомобиля и ударила ребёнка, а вторая в это время держала мать за волосы. Факт нападения с тремя пострадавшими, в том числе одним ребёнком, уже подтвердила полиция. Причиной там назвали "неправдивую информацию, которая распространилась в соцсетях".

* Запрещённая в России террористическая организация.

Андрей Бражников
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