Lexus на полном ходу снёс ребёнка на самокате в Сочи
Водитель "Лексуса" сбил 10-летнего мальчика на самокате в Сочи, он в больнице
Место ДТП с участием ребёнка и автомобиля "Лексус". Фото © t.me / Госавтоинспекция г. Сочи
Водитель автомобиля "Лексус" сбил 10-летнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть, где не было пешеходного перехода. Инцидент произошел в городе Сочи на улице Пластунской рядом с домом 181 Г, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города Сочи в своём Telegram-канале.
Ребёнка госпитализировали с различными травмами. О его состоянии не сообщается. Родителям призвали напоминать своим детям о том, что дорога не является игровой зоной и нужно соблюдать особую аккуратность при использовании средств индивидуального передвижения детьми.
Ранее водитель Toyota сбил ребёнка на пешеходном переходе в Первоуральске. Водитель сам доставил мальчика в больницу, где дождался сотрудников ГИБДД.