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11 февраля, 12:49

Lexus на полном ходу снёс ребёнка на самокате в Сочи

Водитель "Лексуса" сбил 10-летнего мальчика на самокате в Сочи, он в больнице

Место ДТП с участием ребёнка и автомобиля "Лексус". Фото © t.me / Госавтоинспекция г. Сочи

Место ДТП с участием ребёнка и автомобиля "Лексус". Фото © t.me / Госавтоинспекция г. Сочи

Водитель автомобиля "Лексус" сбил 10-летнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть, где не было пешеходного перехода. Инцидент произошел в городе Сочи на улице Пластунской рядом с домом 181 Г, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города Сочи в своём Telegram-канале.

Ребёнка госпитализировали с различными травмами. О его состоянии не сообщается. Родителям призвали напоминать своим детям о том, что дорога не является игровой зоной и нужно соблюдать особую аккуратность при использовании средств индивидуального передвижения детьми.

Автобус с 27 детьми попал в аварию в Карелии
Автобус с 27 детьми попал в аварию в Карелии

Ранее водитель Toyota сбил ребёнка на пешеходном переходе в Первоуральске. Водитель сам доставил мальчика в больницу, где дождался сотрудников ГИБДД.

Владимир Озеров
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