Lexus на полном ходу снёс ребёнка на самокате в Сочи

Водитель автомобиля "Лексус" сбил 10-летнего мальчика, который выехал на самокате на проезжую часть, где не было пешеходного перехода. Инцидент произошел в городе Сочи на улице Пластунской рядом с домом 181 Г, сообщает пресс-служба госавтоинспекции города Сочи в своём Telegram-канале.

Ребёнка госпитализировали с различными травмами. О его состоянии не сообщается. Родителям призвали напоминать своим детям о том, что дорога не является игровой зоной и нужно соблюдать особую аккуратность при использовании средств индивидуального передвижения детьми.