Заместитель председателя Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска помочь установить мир на Украине. Он предложил отключить украинских бойцов от спутниковой системы связи Starlink.

"Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, принадлежащую его компании", — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат также отметил, что американский предприниматель благодаря своим интернет-площадкам может доносить правду о России и конфликте на Украине до Запада.