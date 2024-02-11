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11 февраля, 13:17

В Крыму обратились к Маску с просьбой о помощи в СВО

Депутат Шонус призвал Маска отключить Starlink украинским военным

Заместитель председателя Комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Иван Шонус призвал американского предпринимателя Илона Маска помочь установить мир на Украине. Он предложил отключить украинских бойцов от спутниковой системы связи Starlink.

"Илон Маск от слов может перейти к делу и внести свой вклад в установление мира на Украине, лишив украинских боевиков возможности использовать спутниковую систему связи Starlink, принадлежащую его компании", — приводит его слова РИА "Новости".

Депутат также отметил, что американский предприниматель благодаря своим интернет-площадкам может доносить правду о России и конфликте на Украине до Запада.

Маск заявил в ответ на жалобы Байдена, что мясорубку на Украине пора прекратить
Маск заявил в ответ на жалобы Байдена, что мясорубку на Украине пора прекратить

А ранее Life.ru рассказывал, что Маск согласился с мнением о том, что Крым и Донбасс навсегда останутся российскими. Об этом американский миллиардер написал в комментарии к посту, в котором юзер выразил уверенность, что западная помощь Украине не поможет изменить ситуацию на линии боевого соприкосновения.

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ТАСС / Zuma

Александра Мышляева
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