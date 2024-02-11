В тюремной больнице Ростова умер 71-летний украинец, обвиняемый в шпионаже
Суд в Ростове прекратил дело о терроризме против умершего в СИЗО украинца
Суд в Ростове прекратил уголовное преследование в отношении украинца Виктора Демченко, против которого выдвинули обвинения в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия и боеприпасов. 71-летний фигурант дела скончался в тюремной больнице.
"Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено судьёй Южного окружного военного суда по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью подсудимого", — сообщили в суде ТАСС.
По данным собеседника агентства, обвиняемый умер от последствий инсульта, перенесённого 31 декабря.
Ранее Life.ru рассказывал, что за шпионаж для военной разведки Украины был задержан житель Хабаровска. Пособника вражеских спецслужб поймали сотрудники ФСБ. Выяснилось, что злоумышленник собирал сведения о российских бойцах СВО и используемых военными радиочастотах. Кроме того, он планировал ликвидировать местных военных.
ТАСС / Юрий Тутов