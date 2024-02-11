В тюремной больнице Ростова умер 71-летний украинец, обвиняемый в шпионаже

Суд в Ростове прекратил уголовное преследование в отношении украинца Виктора Демченко, против которого выдвинули обвинения в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия и боеприпасов. 71-летний фигурант дела скончался в тюремной больнице.

"Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено судьёй Южного окружного военного суда по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью подсудимого", — сообщили в суде ТАСС.

По данным собеседника агентства, обвиняемый умер от последствий инсульта, перенесённого 31 декабря.