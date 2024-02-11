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11 февраля, 13:48

В тюремной больнице Ростова умер 71-летний украинец, обвиняемый в шпионаже

Суд в Ростове прекратил дело о терроризме против умершего в СИЗО украинца

Суд в Ростове прекратил уголовное преследование в отношении украинца Виктора Демченко, против которого выдвинули обвинения в шпионаже, участии в террористическом сообществе и незаконном хранении оружия и боеприпасов. 71-летний фигурант дела скончался в тюремной больнице.

"Уголовное дело в отношении Демченко Виктора Павловича прекращено судьёй Южного окружного военного суда по нереабилитирующим основаниям в связи со смертью подсудимого", — сообщили в суде ТАСС.

По данным собеседника агентства, обвиняемый умер от последствий инсульта, перенесённого 31 декабря.

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Ранее Life.ru рассказывал, что за шпионаж для военной разведки Украины был задержан житель Хабаровска. Пособника вражеских спецслужб поймали сотрудники ФСБ. Выяснилось, что злоумышленник собирал сведения о российских бойцах СВО и используемых военными радиочастотах. Кроме того, он планировал ликвидировать местных военных.

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ТАСС / Юрий Тутов

Николь Вербер
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