Кто на Западе ищет ошибки в интервью Путина Карлсону и проваливается Политолог Дмитрий Родионов — о том, почему выводы под копирку западных политиков и СМИ об интервью с Путиным не повлияют на интерес и самостоятельный анализ зрителей во всём мире. 11 февраля, 21:40 Кто на Западе попытался найти ошибку в интервью Путина Карлсону и провалился. Обложка © Kremlin.ru

Третий день мир продолжает обсуждать интервью президента России американскому журналисту Такеру Карлсону. И, очевидно, не последний. Для западной аудитории это интервью действительно стало уникальным явлением, многие впервые смогли услышать точку зрения, альтернативную той, что озвучивают каждый день многочисленные медиа. Причём не сухие заявления, а аргументированный и полноценный исторический экскурс, позволяющий объяснить происходящее сегодня и сделать выводы о будущем развитии событий.

Разумеется, западные СМИ и политики отреагировали весьма нервно. Начали они это делать ещё до публикации, пытаясь всеми способами помешать этому интервью, вообще, появиться на свет. Тем не менее, если неприятное для слуха слово уже произнесено, назад не отыграешь, нужно парировать, опровергать, иначе будешь выглядеть странно.

Манипуляции Ходорковского*

А вот беглый олигарх и оппозиционер Михаил Ходорковский* попытался придраться к утверждению Путина о том, что Россия обогнала Европу по ВВП. "Путинское интервью Карлсону было полно лжи!" — так безапелляционно утверждает он на своей англоязычной странице в соцсети Х. "Вот некоторые вопиющие примеры".

В качестве примера он приводит слова президента о том, что Россия является крупнейшей экономикой Европы. Опровергая их, он утверждает, что Россия находится на 32-м месте в мире по уровню ВВП на душу населения.

Но, позвольте, а где Путин говорил про ВВП на душу населения? Речь идёт о двух совершенно разных показателях: первый — это подушевой показатель, второй, о котором говорил Путин, — касается абсолютного паритета покупательной способности (ППС). И тут, согласно подсчётам Всемирного банка и Международного валютного фонда, Россия находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Японии. И только на шестом месте идёт первая экономика Европы — Германия.

Можно, конечно, долго спорить о том, какой показатель является более важным, особенно для простых людей, чей уровень жизни не всегда коррелируется с официальными цифрами, но факт есть факт: речь о совершенно разных показателях, а Ходорковский* намеренно выдаёт одно за другое. Об этом ему, кстати, прямо указывают в комментариях.

"Как это неловко, что вы ошиблись при первой же попытке факт-чекинга", — гласит один из них. "Первый же пример — откровенная ложь! Дальше читать даже не хочется. Вы думаете, что другие люди не могут сами разобраться?" — пишет другой пользователь. "Непонятно, как вы вообще смогли нажить состояние, не зная столь элементарных вещей", — задаётся вопросом третий.

Как у нас наживали состояние люди типа Ходорковского* в 90-е годы, американцам и впрямь сложно понять. Но сомнительно, что Ходорковский* действительно "ошибается". Нет, он просто манипулирует понятиями, очевидно, рассчитывая на то, что его читатели действительно полные профаны в экономике или просто закроют на это глаза.

Впрочем, ему можно отдать должное в том, что он хотя бы попытался как-то аргументировать свои претензии. Большинство европейских политиков этим даже не "заморачивались", ограничившись голословными едкими репликами.

Реакция западных политиков

— Явно смехотворное [высказывание российского лидера об ответственности НАТО и США за начало конфликта на Украине]. <…> Я горжусь тем, что Великобритания с самого начала твёрдо поддерживала Украину, — заявил в эфире Sky News премьер-министр Британии Риши Сунак.

Такую же оценку ранее высказал Олаф Шольц. "И когда мы увидели это смехотворное интервью, которое Путин дал Такеру, мы поняли, что он врёт, говоря об истории украинского конфликта. Нам очевидно, почему он так делает. Он хочет получить часть территории своих соседей", — сказал канцлер ФРГ на совместном с президентом США Джо Байденом брифинге в Белом доме.

В чём именно Путин соврал, Шольц умолчал — сказать было нечего. Как и о том, что НАТО действительно все эти годы продвигалось к границам России, как Запад не только закрывал глаза на то, что украинские нацисты устроили форменный геноцид русскоязычного населения, но и потворствовал этому, как они навязывали Минские соглашения, чтобы, как сами потом признавались, выиграть время для подготовки Киева к войне. Обо всём этом рассказал в своём интервью Путин, но западные политики предпочли голословно обвинить его во лжи, не приведя ни одного аргумента.

И снова ни одного примера лжи в интервью российского президента. Интересно, они его, вообще, смотрели? Если смотрели, то о чём там хоть говорилось? Или "не читал, но осуждаю"?

"Выводы" западных СМИ

Многословные, зачастую фактически ошибочные аргументы подкрепляют убеждённость Путина в том, что Россия имеет историческое право на Украину, пишет The Wall Street Journal. В чём именно ошибочность — не уточняется. Но главное даже не в этом, а в том, что автор пытается разглядеть в причинах конфликта "одержимость российского президента историей". Ни слова ни о том, что расширение НАТО к границам России угрожает её безопасности, ни о происходящем на Украине преследовании русских и подготовке Киевом, подстрекаемым Западом, силового решения вопроса.

Неспособность отыскать реальные изъяны в словах российского президента заставила некоторых буквально сочинять их. Так для ряда британских СМИ "сенсацией" оказались слова Путина о том, что это экс-премьер Борис Джонсон сорвал мирные договорённости весной 2022 года. К примеру, издание Daily Mail назвало их "ошарашивающими обвинениями".

Очевидно, прошлогоднее интервью лидера фракции партии Владимира Зеленского в Верховной раде Давида Арахамии, где тот впервые рассказал об этом, — в Лондоне не смотрели и ничего не слышали о нём. Или же предпочли сделать вид, что не слышали. А теперь они пытаются выставить ситуацию так, что это "российская пропаганда".

Путин повторяет "чушь", заявляя, что Борис Джонсон сорвал усилия по прекращению вторжения на Украину, говорится прямо в заголовке The Independent. Издание делает отсылку к недавнему интервью самого Джонсона, который опроверг эти утверждения, назвав их "полной чепухой" и "российской пропагандой". Очевидно, Арахамия — это рупор "российской пропаганды". Ну-ну.

Значительную порцию критики, столь же необоснованной, получил и сам автор интервью — Такер Карлсон, которого экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон назвала "полезным идиотом Кремля".

Это же выражение использует американское издание Deadline. Такер Карлсон оказался полезным идиотом для усиления кремлёвской версии реальности, утверждает издание. Бывший ведущий Fox News оставил бесстыдный след из-за чистого подхалимства — такими словами начинается материал.

Это событие ознаменовало новый уровень позора для Карлсона, пишет The Guardian, сетуя, что тот слишком уважительно общался с российским президентом на контрасте с его нелицеприятными отзывами о Владимире Зеленском. Само интервью издание называет "бессвязной двухчасовой беседой".

А вот в CNN убеждены, что Карлсон предоставил Путину платформу для распространения пропаганды среди глобальной аудитории, практически не подвергая тщательному анализу его заявления. Что именно пропаганда — не уточняется.

Впрочем, исходя из абсурдности вышеперечисленных оценок, можно сделать вывод о том, что лучше бы им там "анализом" вообще не заниматься. Получится ещё более смешно и глупо, как в случае с Ходорковским*. Или же придётся признавать правоту сказанного российским президентом, а это неприемлемо. Единственное, что остаётся, — продолжать игнорировать реальность в стиле известного анекдота про правила взаимоотношений начальника и подчинённого (пункт первый: я всегда прав, пункт второй: если я не прав, см. пункт первый). Очевидно, "подчинённых" — т.е. свою аудиторию — они и впрямь держат за дураков.

И в этом плане показательна реакция многих пользователей соцсетей, которые благодарны Такеру Карлсону за впервые в истории предоставленную возможность услышать российского лидера без посредников, не через призму CNN, Би-би-си и прочих ангажированных СМИ, чья задача не рассказывать о происходящем, а формировать у публики определённое мнение, формировать информационный пузырь, выбраться за пределы которого у простых людей на Западе даже в век прогресса информационных технологий практически нет шансов.

Сейчас этот пузырь лопается — 190 миллионов просмотров менее чем за три дня только со страницы Карлсона в X говорят о том, что мир хочет услышать альтернативную точку зрения, несмотря на попытки западного истеблишмента перекрыть её голословными обвинениями во лжи и ошибочности. И чем больше таких нелепых обвинений и попыток самооправдаться — тем больше будет просмотров.

* Включены в реестр физических лиц, выполняющих функции иностранного агента.

Почему Ходорковский* и западные политики пытаются перевести интервью президента России в разряд абсурда и вранья? 0 Потому что испугались, какой эффект производит на жителей Запада правда Потому что президент России разоблачил их лицемерие и трусость Потому что на фоне Путина они выглядят ничтожными

Авторы Дмитрий Родионов