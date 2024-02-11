Премьер Эстонии Каллас попала в скандал с экс-премьером Ансипом из-за выборов в ЕП

Большой скандал разгорелся в Эстонии между премьер-министром Каей Каллас и экс-премьером страны Андрусом Ансипом из-за приближающихся выборов в Европарламент. Об этом передаёт портал эстонского телерадиовещания ERR.

"Ранее председатель правящей Реформистской партии, премьер-министр Кая Каллас попросила своего однопартийца, экс-главу правительства, а ныне члена Европейского парламента Андруса Ансипа не выставлять свою кандидатуру на следующих выборах в Европарламент, которые пройдут с 6 по 9 июня 2024 года", — говорится в сообщении.

В открытом письме Каллас обвинила Ансипа в использовании своего статуса евродепутата для постоянной критики правительства и премьера Эстонии. Она призвала его не участвовать в следующих выборах, однако тот в ответ заявил, что не планирует молча наблюдать за экономическим спадом и благосостоянием народа. Кроме того, политик подчеркнул важность наличия доверенного главы правительства для безопасности страны, а также сообщил, что примет окончательное решение о выдвижении своей кандидатуры на выборах в конце марта.